Сын покусившегося на жизнь Трампа стрелка подтвердил его поездки на Украину

Сын совершившего покушение на жизнь Трампа подтвердил поездки Раута на Украину

Оран Раут, сын Райана Раута, подозреваемого в новом покушении на кандидата в президента США Дональда Трампа, подтвердил его поездки на Украину и увлечение военным конфликтом. Об этом сообщает The Guardian.

Раут-младший описал своего отца как человека, горячо болеющего за дело Украины. «Мой отец пошел туда и увидел, как люди дерутся и умирают», — сказал сын подозреваемого газете.

Отмечается, что Оран Раут также назвал Райана «любящим и заботливым отцом» и «честным трудолюбивым человеком».

Сын подозреваемого выразил недовольство в связи с отказом Трампа на дебатах ответить на вопрос, желает ли он победы Киева в конфликте, и заявил, что кандидат от Республиканской партии якобы ничего не делает.

Ранее стало известно, что на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).