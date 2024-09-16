Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:39, 16 сентября 2024Путешествия

Турист помочился на территории Тадж-Махала, попал на видео и разгневал жителей Индии

Неизвестный турист помочился на территории мавзолея-мечети Тадж-Махал в Индии и разгневал местных жителей. Случившееся попало на видео и распространилось в соцсетях, сообщает Free Press Journal.

Уточняется, что инцидент произошел 14 сентября. На кадрах видно, что мужчина стоит у ограждения, соединив руки в области ширинки. Запись вызвала сильное возмущение общества и привела к волне протестов. Один активист и вовсе пришел в Тадж-Махал, чтобы с помощью коровьего навоза очистить оскверненное туристом место. Внутрь его не пустила охрана.

В начале июля пассажир авиакомпании American Airlines разделся на глазах попутчиков и помочился в проходе самолета во время полета. 25-летний мужчина не успел дойти до туалета.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Известного военкора едва не убили в Белгороде. Его выслеживала украинская разведка, но журналист выжил

      Москвичей предупредили о скором похолодании

      Переехавшему знакомого на машине россиянину дали девять лет

      Доказаны убийства галактик черными дырами

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема обнажила грудь на модном показе

      В Нижегородском Кремле открылся единственный в стране уникальный объект

      Украинская спецслужба вызвала на допрос российского губернатора

      Телеведущая случайно назвала гостя «волосатым говном» в прямом эфире

      Зеленский назвал степень готовности мирного плана Украины

      Трансгендерная женщина пошла в ресторан с туристом в Таиланде и разбила ему лоб телефоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше