Турист помочился на территории Тадж-Махала, попал на видео и разгневал жителей Индии

Неизвестный турист помочился на территории мавзолея-мечети Тадж-Махал в Индии и разгневал местных жителей. Случившееся попало на видео и распространилось в соцсетях, сообщает Free Press Journal.

Уточняется, что инцидент произошел 14 сентября. На кадрах видно, что мужчина стоит у ограждения, соединив руки в области ширинки. Запись вызвала сильное возмущение общества и привела к волне протестов. Один активист и вовсе пришел в Тадж-Махал, чтобы с помощью коровьего навоза очистить оскверненное туристом место. Внутрь его не пустила охрана.

В начале июля пассажир авиакомпании American Airlines разделся на глазах попутчиков и помочился в проходе самолета во время полета. 25-летний мужчина не успел дойти до туалета.