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20:49, 16 сентября 2024Россия

Украинская спецслужба вызвала на допрос российского губернатора

СБУ вызвала на допрос губернатора Вологодской области Филимонова

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы области, украинская спецслужба вызвала его в связи с активной поддержкой Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Губернатор также сопроводил публикацию фотографией соответствующей повестки.

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«Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — подписал пост Филимонов.

Ранее стало известно, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначил бывшего депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача сенатором в Совет Федерации. По данным из открытых источников, в 2014 году он поддерживал протесты на Евромайдане. Его отец, Леонид Деркач, в прошлом возглавлял СБУ.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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