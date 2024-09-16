Украинская спецслужба вызвала на допрос российского губернатора

СБУ вызвала на допрос губернатора Вологодской области Филимонова

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы области, украинская спецслужба вызвала его в связи с активной поддержкой Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Губернатор также сопроводил публикацию фотографией соответствующей повестки.

«Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — подписал пост Филимонов.

Ранее стало известно, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначил бывшего депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача сенатором в Совет Федерации. По данным из открытых источников, в 2014 году он поддерживал протесты на Евромайдане. Его отец, Леонид Деркач, в прошлом возглавлял СБУ.