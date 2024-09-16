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13:11, 16 сентября 2024Экономика

В линейке устройств Умного дома Sber появился терморегулятор

Сбер назвал особенности нового терморегулятора

Фото: Сбер

В линейке устройств Умного дома Sber появился новый продукт — терморегулятор для радиатора отопления, который поможет поддерживать нужную температуру в помещении. Разработала устройство компания-партнер SberDevices, с 16 сентября на ее сайте стартовали продажи.

Терморегулятор помогает уменьшить затраты на отопление в квартирах и домах с индивидуальными теплосчетчиками. Так, уезжая в отпуск или командировку, пользователь может активировать режим экономии и удаленно следить за температурой в доме.

Умное устройство поддерживает протокол беспроводной связи Zigbee, у него есть ряд преимуществ по сравнению с сетью Wi-Fi или Bluetooth — в частности, он позволяет быстрее реагировать на команды. С его помощью можно связать все устройства через умный хаб Sber или колонку SberBoom Home, которая сама по себе поддерживает протокол-Zigbee и является полноценной альтернативой хабу. Установить терморегулятор можно самостоятельно, для этого не нужно привлекать специалистов и не требуются специальные инструменты. Он подходит для разных моделей радиаторов.

Теперь, чтобы создать идеальный микроклимат дома, достаточно подключить терморегулятор, выносной датчик температуры и влажности Sber, а также партнерские устройства, такие как увлажнитель воздуха. И настроить сценарии для своего образа жизни — Умный дом Sber сделает все сам. Например, в готовом сценарии «Комфортный сон» терморегулятор ночью снизит температуру до наиболее подходящего уровня.

«В преддверии отопительного сезона мы запустили новое направление Комфортный климат. Правильный климат в жилом помещении помогает беречь здоровье. Новое устройство — терморегулятор для батареи Sber — в связке с другими умными девайсами обеспечит подходящую температуру дома, что гарантирует крепкий сон и бодрость на весь день. По нашим предварительным расчетам, благодаря терморегулятору и сценариям Умного дома Sber можно сэкономить около 10-15 процентов годовых затрат на отопление в домах и квартирах с индивидуальными теплосчетчиками. Конечная сумма экономии зависит от индивидуальных особенностей теплопотребления. В дальнейшем наша линейка Комфортный климат будет расширяться», — сказал CEO Умного дома Sber Екатерина Гельфанд.

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