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22:07, 16 сентября 2024Силовые структуры

В Краснодаре начали проверку инцидента со стрельбой

В Краснодаре полиция начала доследственную проверку инцидента со стрельбой
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту инцидента со стрельбой в Краснодаре. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале Главного управления МВД по региону.

«По факту конфликта со стрельбой на улице имени Байбакова Н.К. проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 16 сентября. Утверждается, что 35-летний мужчина сделал замечание прохожему из-за того, что тот ругался матом. В ответ на это прохожий выстрелил в него из травматического пистолета не менее двух раз. Пострадавшего доставили в больницу. Полиция вскоре даст правовую оценку действиям стрелка.

Ранее в Москве посетитель караоке-ресторана открыл стрельбу после того, как его выгнали из заведения. Около трех часов ночи посетители ресторана пожаловались на мужчину, который провоцировал их на конфликт, и охранники вывели дебошира на улицу.

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      Артём Верейкин
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