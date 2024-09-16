В НАТО оценили угрозу ядерной войны из-за России

Столтенберг: НАТО не видит требующих реакции действий России в ядерной сфере

НАТО не наблюдает действий России в ядерной сфере, требующих реакции альянса. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в разговоре с изданием Foreign Policy.

«До сих пор мы не видели каких-либо изменений в позиционировании ядерных сил, которые требовали бы изменений с нашей стороны», — отметил генсек. Однако он добавил, что альянс внимательно следит за предпринимаемыми российской стороной шагами.

В том же интервью Столтенберг заявил, что страны НАТО не станут участником конфликта на Украине, если разрешат Киеву бить по территории России западным оружием.