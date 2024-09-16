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17:52, 16 сентября 2024Мир

В НАТО открестились от статуса участника конфликта при одобрении ВСУ ударов по России

Столтенберг: НАТО не станет участником конфликта, если разрешит ВСУ бить по РФ

Фото: Chris Kleponis / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В случае, если страны-участники Североатлантического альянса разрешат Киеву бить по территории России поставленным Вооруженным силам Украины (ВСУ) западным оружием, НАТО все равно не станет участником конфликта. Об этом в интервью Foreign Policy заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Неправильно говорить, что [при одобрении ударов ВСУ по территории России] мы станем частью конфликта», — высказался он, добавив, что также не считает Иран и Северную Корею частью украинского конфликта, несмотря на якобы поставки военной помощи в интересах Российских армии.

Ранее генсек заявил, что пока Украина не станет членом НАТО, на ее территории не будет мира в долгосрочной перспективе. При этом он отметил, что у государств-членов НАТО пока нет консенсуса по приглашению Украины в блок.

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      Виктория Кондратьева
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