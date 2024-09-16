В России рассказали об угрожающем миру поведении Киева

Лихачев: безрассудное поведение Киева угрожает мировой атомной энергетике

Безрассудное поведение Киева угрожает не только российской энергетике, но и всей мировой атомной отрасли. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Безрассудное поведение киевского режима представляет собой угрозу не только отдельным объектам российской атомной энергетики, но и развитию всей мировой атомной отрасли. Это требует адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций», — сказал он.

Лихачев также заявил, что Вооруженные силы Украины возобновляют атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), а также осуществляют провокации в отношении Курской АЭС.

Он напомнил, что в августе атака ВСУ на ЗАЭС серьезно повредила градирню станции. Он подчеркнул, что последствия ударов зафиксировали эксперты МАГАТЭ.