В России стартовал просветительский проект о донорстве

В России в День трансфузиолога стартовал новый просветительский проект о донорстве. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о проекте «+Я», который призван увеличить уровень информированности населения и развивать донорское движение в России. На сайте доступны образовательные ролики от экспертов, полезные статьи и ответы на самые частые вопросы о донации крови и ее компонентов. Вдобавок на портале есть интерактивный онлайн-тест, который поможет потенциальным донорам разобраться, есть ли у них противопоказания к донации.

Инициатива стала возможной благодаря поддержке врачей-трансфузиологов. Создатели проекта надеются, что он поможет повысить число постоянных доноров и привлечь к культуре донорства молодое поколение россиян.

Экспертами проекта стали главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман, заместитель заведующего отделением трансплантации костного мозга центра Ольга Молостова и другие.

В июне сообщалось, что россиянин сдал кровь 67 раз и стал почетным донором.