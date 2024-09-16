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18:08, 16 сентября 2024Мир

«Врачи без границ» уйдут из России

«Врачи без границ» решением Минюста прекращают свою деятельность в России

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) прекращает свою деятельность в России после решения Минюста РФ. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте MSF.

«Спустя тридцать два года после начала работы в России организация "Врачи без границ" (MSF) была вынуждена прекратить свою деятельность в стране. В августе этого года мы получили письмо от Министерства юстиции России», — говорится в документе.

В 2023 году Минюст РФ включил в перечень нежелательных неправительственных организаций британский «Институт государственного управления» и немецкий «Форум гражданского общества Россия — ЕС».

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