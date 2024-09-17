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15:31, 17 сентября 2024Мир

Американский министр назвал Россию угрозой для США при любом исходе конфликта на Украине

Министр Кендалл: Россия навсегда останется угрозой для США

Фото: Alex Wong / Getty Images

Россия навсегда останется угрозой для США при любом исходе конфликта на Украине, заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. Его цитирует РИА Новости.

«Вне зависимости от того, когда и как эта война закончится, Россия, вероятно, останется острой угрозой», — сказал американский чиновник, отметив, что в связи этим США намерены лишь наращивать свое военное присутствие в Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеется законное право атаковать цели на территории России.

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      Виктория Кондратьева
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