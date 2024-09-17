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12:00, 17 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины. Он готовил покушение на руководителя оборонного предприятия

ФСБ опубликовала видео с места ликвидации агента военной разведки Украины

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали в Свердловской области агента военной разведки Украины. По данным ведомства, он готовил подрыв одного из руководителей оборонного предприятия.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации», — сообщили в ФСБ.

Как стало известно, 40-летний мужчина по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое предназначалось для подрыва машины предполагаемой жертвы. Задержание произошло в момент закладки СВУ в тайник, однако мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

Ликвидированный ФСБ агент украинской разведки попал на видео

Силовики показали видео с мужчиной, на кадрах он держал в руках оружие.

Кадр: ФСБ РФ

С места происшествия изъяли пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое СВУ большой мощности и средства связи, в которых была переписка, подтверждающая подготовку теракта. По месту жительства и в гараже мужчины также провели обыски и нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Сейчас силовыми структурами устанавливаются лица, оказывавшие содействие агенту.

Ранее ФСБ задержала жителя Москвы за финансирование террористов

В этот же день сотрудники ведомства задержали москвича, который причастен к финансированию международной террористической организации. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области, он является приверженцем радикальных религиозных взглядов.

Кадр: ФСБ РФ

По данным ФСБ, мужчина перевел деньги лицу, в отношении которого сотрудники ФСБ уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

В отношении жителя Москвы также возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. На время проведения следствия он находится под стражей.

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Житель Подмосковья проник на водоносную станцию и попался Росгвардии

Накануне сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном проникновении на территорию промышленного объекта. Во время патрулирования экипажу поступил сигнал о проникновении на закрытый участок водонасосной станции.

Силовики оперативно прибыли на место и провели предварительный осмотр. На территории станции был найден 35-летний местный житель, незаконно проникший на предприятие с целью нанести ему ущерб. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

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      Маргарита Миронова
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