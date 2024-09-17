Мужчина пожаловался на недостаток нежности и секса в отношениях с женой и получил совет

За помощью к эксперту по отношениям Кенни Маммарелле-Д'Крузe обратился 52-летний мужчина, который признался, что ему не хватает нежности и секса в отношениях с женой. Его письмо и рекомендации специалиста опубликовало издание iNews.

Мужчина признался, что перестал заниматься сексом с супругой 15 лет назад, когда их третий ребенок был младенцем. По его словам, в то время ему приходилось много работать, чтобы обеспечивать семью, из-за чего он испытывал сильный стресс. Его жена, в свою очередь, сосредоточилась на воспитании детей. «Я люблю жену и хочу, чтобы наши отношения вновь стали нежными. За все эти годы у нас не было секса, но больше всего мне не хватает прикосновений и объятий. Недавно я признался ей в этом, и она согласилась попробовать. Но наши попытки быть нежными друг с другом выглядят неестественными» — посетовал мужчина, добавив, что не знает, как исправить ситуацию.

Маммарелла-Д'Круз ответил, что партнеры часто перестают заниматься сексом из-за проблем в семейной жизни, а их потребность в нежности удовлетворяется заботой о детях. В то же время, отдавая всю любовь и ласку детям, супруги отвыкают проявлять ее по отношению друг к другу, из-за этого им кажется, что разжечь огонь в отношениях практически невозможно.

«То, что вы откровенно обсудили все с женой и решили попробовать возродить былую нежность, обнадеживает. Я бы предложил включить в вашу повседневную жизнь моменты, когда прикосновения естественны. Например, начните гулять вместе, держась за руки. Если вы чувствуете себя готовыми, можете по очереди закрывать глаза и доверять партнеру вести вас по маршруту», — посоветовал эксперт.

Также на пользу отношениям могут пойти совместные бытовые дела — приготовление пищи, просмотр фильмов, продолжил Маммарелла-Д'Круз. Во время этих занятий можно часто прикасаться друг к другу, что позволит повысить уровень гормона счастья кортизола. Однако, как отметил эксперт, не стоит ожидать, что чувства нахлынут мгновенно — наращивать близость и желание секса надо постепенно. Отличным способом сделать это специалист назвал массаж, который поможет расслабиться и заново узнать тела друг друга.

Ранее 60-летний мужчина, встречающийся одновременно с двумя женщинами, пожаловался на трудности таких отношений. Он признался, что не может сделать выбор.