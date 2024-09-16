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07:00, 16 сентября 2024Забота о себе

Встречающийся с двумя женщинами одновременно 60-летний мужчина пожаловался на трудности

Фото: Jason Low / Unsplash

Эксперту по отношениям Колин Нолан написал 60-летний мужчина, который рассказал, что через пять лет после тяжелого развода вновь решился на отношения. В итоге он начал встречаться с двумя женщинами и пожаловался Нолан на трудности своего положения. Его историю публикует издание Mirror.

Пожилой мужчина рассказал, что решился на отношения сразу с двумя женщинами, чтобы сразу понять, кто ему подходит больше. Однако вскоре он обнаружил, что обе женщины ему симпатичны. К тому же одна из них призналась, что влюбилась и хочет построить с ним будущее. Вторая же ведет себя более осторожно и просто наслаждается общением с мужчиной.

«Все было в порядке до прошлой недели, когда вторая, спокойная леди оставила свою помаду в моем туалете, а вторая ее нашла. Она потребовала объяснений, и мне пришлось соврать, что это помада дочери. Я запутался и мне нужен совет. Я не справляюсь со стрессом, обе дамы мне очень симпатичны», — признался мужчина.

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Нолин выразила мысль, что мужчина изначально не был честен с собой насчет того, для чего ему нужен был роман. К тому же, считает она, ему следовала сразу обозначить свою позицию и не давать женщинам надежду на серьезные отношения.

«Вам нужно четко понимать, чего вы хотите — знакомства ради развлечения без обязательств или вы надеетесь найти спутницу жизни? Понятно, что одно может привести к другому, но если вы хотите встречаться с разными людьми, то вам нужно четко обозначить это, чтобы каждый знал о своей роли», — посоветовала эксперт по отношениям.

Ранее Колин Нолан дала совет 70-летнему мужчине, у которого никогда не было отношений. Она заверила, что никогда не поздно заводить новые знакомства, и подсказала, как это сделать.

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      Алиса Дмитриева
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