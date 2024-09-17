Россиянина задержали по подозрению в двойной расправе 30 лет назад

В Петербурге правоохранители задержали мужчину за двойное убийство в 1994 году

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину по подозрению в двойной расправе, совершенной 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 февраля 1994 года злоумышленник, находясь в кафе, выстрелил из огнестрельного оружия в двух мужчин, нанеся им несовместимые с жизнью ранения. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Его личность установили и заочно предъявили обвинение по статье 102 УК РСФСР. Однако фигурант с поддельным паспортом долго жил в другой стране, в связи с чем уголовное дело было приостановлено. Через какое-то время следователи смогли установить место жительства родственников фигуранта, которых он периодически навещал. Там его и задержали 15 сентября.

Ранее сообщалось, что в Брянске задержали 50-летнего жителя Липецка, который подозревается в совершенной в 2001 году расправе над оперативником.