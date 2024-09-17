Россиянка проехалась в узбекском плацкарте и описала поездку фразой «реальное испытание»

Российская тревел-блогерша проехалась в узбекском плацкарте и заявила, что не советует никому это повторять. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она поехала в Узбекистан в конце февраля и побывала в трех городах — Ташкент, Бухара и Хива. Между ними она путешествовала на поезде и чаще всего оказывалась на верхней полке плацкарта. Однако гораздо больше проблем россиянке доставило отопление в вагонах — в них было очень жарко.

По словам блогерши, все местные женщины в поезде были скромно одеты и, несмотря на жару, не снимали с себя халаты. Поэтому девушка решила следовать их примеру и терпеть. Однако утром она заметила, что остальные путешественницы избавились от лишней одежды.

«Моя ночь в узбекском поезде стала реальным испытанием, спасали только добрые, позитивные и очень гостеприимные узбеки, ради общения с которыми можно было потерпеть такую жаркую ночь», — заключила россиянка.

Ранее эта же блогерша назвала привычки итальянцев, которые вызывают недоумение у россиян. Например, для нее стало шоком, что итальянцы начинают выпивать с раннего утра и предпочитают иметь питомцев вместо детей.