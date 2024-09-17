Устроитель покушения на Трампа хотел купить ракету Илона Маска

Reuters: Райан Раут, устроивший покушение на Трампа, хотел купить ракету SpaceX

Райан Раут, считающийся устроителем покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, в прошлом переписывался с миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает Reuters.

Раута интересовали ракеты, производимые компанией SpaceX, которую основал Маск. «Я бы хотел купить у вас ракету», — написал он миллиардеру в соцсети X (бывший Twitter) в апреле 2024 года. Она, по его словам, нужна для бомбардировки резиденции президента России в Крыму.

«Назовите, пожалуйста, цену, — добавил Раут в конце твита. — Можно старую и бывшую в употреблении, поскольку возвращать не буду». Маск проигнорировал его вопросы и ничего не ответил.

15 сентября на Трампа во время игры в гольф было совершено покушение. Полиция задержала стрелявшего, им оказался 58-летний Раут.

