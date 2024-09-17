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18:02, 17 сентября 2024Бывший СССР

В Азербайджане рассказали о последствиях военной поддержки Армении Францией

Гаджизаде: поддержка Франции вдохновляет Армению на деструктивные действия

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Военная поддержка Армении Францией угрожает миру и стабильности в регионе, а также вдохновляет Ереван на деструктивные действия. Об этом заявил начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в интервью Report.

«Укрепление Францией военного потенциала Армении является угрозой миру и стабильности в регионе, это также вдохновляет Армению на другие деструктивные действия. Данные шаги Франции препятствуют усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, лишь обостряют ситуацию», — сказал он.

Гаджизаде добавил, что Франция заняла откровенно антиазербайджанскую позицию во время войны в Карабахе в 2020 году. Кроме того, он подчеркнул, что выдвинутые Парижем против Баку инициативы в международных организациях доказали, что претензии Франции на роль нейтрального посредника совершенно не обоснованы.

По словам представителя МИД республики, Армения и Франция должны прекратить политику милитаризации в Закавказье. Он также отметил, что ожидает прекращения подобных действий со стороны Парижа.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван сознательно затягивает время с целью закупки нового вооружения у своих партнеров. Он также назвал непонятной позицию Армении по упразднению Минской группы ОБСЕ по конфликту в Карабахе.

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      Александр Курбатов
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