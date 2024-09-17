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00:39, 17 сентября 2024Мир

В Зимбабве вскоре после взлета разбился вертолет президента

ZBC: в Зимбабве упал вертолет, на котором должен был лететь президент Мнангагва

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

В Зимбабве вертолет, на котором должен был лететь президент страны Эммерсон Мнангагва, потерпел крушение. Об этом сообщает телеканал ZBC.

Министр информации Зимбабве Дженфана Мусвере заявил, что инцидент произошел 15 сентября в городе Масвинго, где проводились торжества по случаю Дня Мунумутапы, совпадающего с днем рождения главы государства.

Вертолет разбился вскоре после взлета. Уточняется, что президента на борту не было. Согласно предварительной информации, причиной падения стала техническая неисправность, члены экипажа выжили. Управление гражданской авиации Зимбабве проводит расследование случившегося.

Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сообщил, что его страна находится в неоплатном долгу перед Россией и Китаем. Он сделал данное заявление, выступая в столице страны, Хараре, на церемонии открытия площади Сообщества развития Юга Африки (САДК).

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      Маргарита Пименова
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