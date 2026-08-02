В пастуха ударила молния в российском регионе

В Нижегородской области пастух скончался от удара молнии

В Нижегородской области пастух скончался от удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба трудовой инспекции российского региона в Telegram-канале.

Все произошло 30 июля в деревне Содомово в Уренском муниципальном округе.

«Во время пастьбы колхозного стада 62-летний животновод ООО "Нива" получил удар молнией. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что областная трудовая инспекция уже занялась выяснением причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что в Республике Коми 19-летний студент попал в реанимацию после удара молнии. Все произошло в деревне Пожня. Молодой человек в момент грозы находился на мосту, где в него и попала молния. Россиянин получил серьезные ожоги.