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19:29, 18 августа 2024Мир

Президент африканской страны заявил о неоплатном долге перед Россией

Президент Мнангагва: мы никогда не забудем о долге перед Россией

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сказал, что его страна находится в неоплатном долгу перед Россией и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление зимбабвийский лидер сделал, выступая в столице страны, Хараре, на церемонии открытия площади Сообщества развития Юга Африки (САДК). В частности, Мнангагва упомянул о долгой борьбе его народа против режима белого меньшинства Южной Родезии в 1960-1970-х годах.

«Наша борьба за свободу и независимость не увенчалась бы успехом без помощи и солидарности со стороны КНР и РФ, перед которыми мы в долгу и никогда не забудем об этом», — заявил президент африканской страны.

Церемония открытия площади САДК прошла на территории «Города освобождения» — комплекса площадью около 100 гектаров, который объединит Музей африканского освобождения, исследовательские и просветительские учреждения, а также рекреационные объекты и бизнес-центры. В частности, там будет возведен памятник в честь содействия стран САДК в освободительной борьбе зимбабвийцев.

Также на территории комплекса будет открыт первый в Африке монумент, посвященный победе СССР в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Зимбабве выразила желание вступить в БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли страны Фредерик Шава.

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      Никита Савин
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