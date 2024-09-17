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18:23, 17 сентября 2024Спорт

Выступившая против россиян украинская теннисистка провела тренировку с россиянином

Украинская теннисистка Ястремская провела тренировку с россиянином Навразиди
Даяна Ястремская

Даяна Ястремская. Фото: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports / Reuters

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая ранее выступала против участия россиян в соревнованиях, провела совместную тренировку с россиянином Егором Навразиди в академии тренера Патрика Муратоглу. Видео было опубликовано на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) академии.

Спортсмены провели спарринг друг против друга. Ястремская не комментировала тренировку.

Ранее Ястремская заявила, что не общается с россиянами на турнирах. Она отказалась от рукопожатий со спортсменками из РФ. Кроме того, она попросила Женскую теннисную ассоциацию (WTA) наказать россиянку Мирру Андрееву за лайк в социальных сетях.

15-летний Навразиди на сайте Международной федерации тенниса (ITF) указан в качестве российского теннисиста. В описании профиля на его странице Instagram имеется флаг России.

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      Андрей Стрельцов
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