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10:19, 17 сентября 2024Силовые структуры

Жалобу на арест американца за нападение на полицейского рассмотрит суд Москвы

В Москве суд рассмотрит жалобу на арест американца, напавшего на полицейского

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Московский городской суд рассмотрит жалобу на арест 46-летнего американца Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 26 сентября в 12:30 мск.

14 августа американца доставили в полицейский участок после драки в гостинице, куда его не смогли заселить без миграционной карты. Сообщалось, что в отделе иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить.

После этого в отношении Татера возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. 15 августа Мещанский суд Москвы взял его под стражу до 14 октября. Свою вину иностранец не признал.

Ранее в России заочно приговорили к 14 годам лишения свободы наемника из США Малдонадо Майкла.

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