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09:38, 18 сентября 2024Мир

Британия и Франция захотели подписать новое военное соглашение из-за России

Politico: Британия и Франция подпишут новое военное соглашение из-за России
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания и Франция захотели подписать новое военное соглашение из-за России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что планирует перезагрузить Ланкастерское соглашение, оборонный пакт, подписанный между Великобританией и Францией в 2010 году, в знак признания возросших угроз со стороны враждебных субъектов», — пишет издание.

По словам двух чиновников, знакомых с планами, приуроченными к 15-летию соглашения, обновленный текст будет фокусироваться на укреплении сотрудничества между странами на фоне якобы враждебности со стороны России.

Один из неназванных чиновников описал эти планы как стремление признать «повышенную роль обороны в дипломатии», а также соответствовать объявленной британским премьером Киром Стармером перезагрузке отношений Лондона с Европейским союзом (ЕС).

После вступления в должность премьер-министра Великобритании Стармер заявил, что может исправить ошибку Бориса Джонсона, занимавшего должность премьера с июля 2019 года по сентябрь 2022 года, и улучшить отношения с ЕС.

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      Виктория Кондратьева
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