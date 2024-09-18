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00:37, 18 сентября 2024Мир

Назван объем взрывчатки во взорвавшихся в Ливане пейджерах

Al Jazeera: во взорвавшихся в Ливане пейджерах находилось до 20 г взрывчатки

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Каждый из пейджеров, взорвавшихся в Ливане накануне, был начинен не более чем 20 граммами взрывчатки. Об этом узнал телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

Собеседник издания рассказал, что спецслужбы рассматривают ряд версий о том, каким способом активировали взрывчатку. По его словам, партию взорвавшихся пейджеров импортировали в Ливан пять месяцев назад.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Марина Совина
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