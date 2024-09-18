По игре The Sims снимут фильм

По компьютерной игре The Sims снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает Deadline.
Студия Amazon MGM подтвердила, что разрабатывает полнометражную адаптацию игровой франшизы. Подробности сюжета фильма на данный момент держатся в тайне. При этом известно, что режиссером проекта выступит Кейт Херрон, которая снимала сериал «Локи».
Ранее сообщалось, что актер Чарли Ханнэм исполнит роль известного маньяка Эда Гейна в третьем сезоне сериала «Монстр».
The Sims — компьютерная игра в жанре симулятора жизни, разработанная компанией Maxis и изданная Electronic Arts. Она позволяет игрокам создавать виртуальных персонажей (симов), которые живут своей жизнью, взаимодействуют друг с другом и с окружающим миром, и управлять ими.