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11:47, 18 сентября 2024Культура

По игре The Sims снимут фильм

Deadline: по игре The Sims снимут полнометражный фильм

Фото: Grusho Anna / Shutterstock / Fotodom

По компьютерной игре The Sims снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает Deadline.

Студия Amazon MGM подтвердила, что разрабатывает полнометражную адаптацию игровой франшизы. Подробности сюжета фильма на данный момент держатся в тайне. При этом известно, что режиссером проекта выступит Кейт Херрон, которая снимала сериал «Локи».

Ранее сообщалось, что актер Чарли Ханнэм исполнит роль известного маньяка Эда Гейна в третьем сезоне сериала «Монстр».

The Sims — компьютерная игра в жанре симулятора жизни, разработанная компанией Maxis и изданная Electronic Arts. Она позволяет игрокам создавать виртуальных персонажей (симов), которые живут своей жизнью, взаимодействуют друг с другом и с окружающим миром, и управлять ими.

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      Варвара Кошечкина
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