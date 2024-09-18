Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4:2
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
3:1
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
3:1
Завершен
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Зенит
2:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Реал Мадрид
3:1
Завершен
Штутгарт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Милан
1:3
Завершен
Ливерпуль
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
12:12, 18 сентября 2024Спорт

В «Колорадо» назвали срок возвращения отстраненного россиянина

Сакик: ожидаем возвращения Ничушкина из программы помощи игрокам НХЛ в ноябре
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин. Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» назвали сроки возвращения отстраненного россиянина Валерия Ничушкина. Об этом стало известно из шоу AltitudeSR.

«Ничушкина должны допустить к игре. Мы ожидаем, что он вернется к середине ноября», — заявил менеджер по хоккейным операциям «Колорадо» Джо Сакик.

14 мая 2024 года стало известно, что НХЛ на полгода отстранила Ничушкина и поместила на третий этап программы помощи игрокам лиги. 29-летнего российского нападающего лишили заработной платы на этот период.

В январе 2024-го Ничушкин уже участвовал в программе помощи игрокам НХЛ, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем. Хоккеист из-за личных сложностей не доиграл плей-офф два сезона подряд.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Возможной целью атаки ВСУ на Тверскую область назвали огромный склад боеприпасов

      Кайли Дженнер поделилась снимком в кроп-топе с глубоким декольте

      Неизвестные устроили стрельбу у офиса Wildberries в Москве

      «Забирайте паразита обратно на СВО». Россиянки начали сдавать «товарищу майору» бежавших с передовой бывших мужей

      Песков прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

      Сбер прокомментировал приостановку выдачи кредитов по семейной ипотеке

      В России усомнились в прогнозе о сильном росте зарплат

      В Кремле высказались о нежелании НАТО принимать последствия одобрения ударов вглубь России

      Тревожный сигнал получила экономика Японии

      Минобороны показало кадры авиаударов по позициям ВСУ в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше