В «Колорадо» назвали срок возвращения отстраненного россиянина

Сакик: ожидаем возвращения Ничушкина из программы помощи игрокам НХЛ в ноябре

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» назвали сроки возвращения отстраненного россиянина Валерия Ничушкина. Об этом стало известно из шоу AltitudeSR.

«Ничушкина должны допустить к игре. Мы ожидаем, что он вернется к середине ноября», — заявил менеджер по хоккейным операциям «Колорадо» Джо Сакик.

14 мая 2024 года стало известно, что НХЛ на полгода отстранила Ничушкина и поместила на третий этап программы помощи игрокам лиги. 29-летнего российского нападающего лишили заработной платы на этот период.

В январе 2024-го Ничушкин уже участвовал в программе помощи игрокам НХЛ, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем. Хоккеист из-за личных сложностей не доиграл плей-офф два сезона подряд.