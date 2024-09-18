69-я параллель
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14:46, 18 сентября 202469-я параллель

В российском музее нашли скрытый под плакатом артефакт

Сотрудники музея Северного флота в Мурманске нашли скрытую под плакатом мозаику

Фото: Сорокин Андрей Александрович / Wikimedia

Сотрудники военно-морского музея Северного флота в Мурманске нашли скрытый под плакатом артефакт — советскую мозаику. Об этом сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

На выложенных российским музеем фотографиях видно, что мозаика была скрыта под большим полотном, изображавшим сцену из военной жизни. Сама мозаика представляет из себя панно, на котором мозаикой выложены ракетный крейсер, выпущенная им ракета, подводная лодка и Андреевский флаг.

«Вы только посмотрите, какая красота скрывалась в музее. Мозаичное панно в зале "Мурманск военный". Нас впереди ждет работа по реставрации и восстановлению мозаики», — рассказали в музее.

Ранее сообщалось, что в российском городе из-под асфальта показался участок 300-летней дороги.

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      Марк Леонов
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