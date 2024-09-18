В российском регионе открыли горячую линию по вопросам эвакуации

Открыта горячая линия по вопросам эвакуации из Торопца после атаки дронов ВСУ

Горячую линию открыли в Тверской области по вопросам эвакуации жителей Торопецкого муниципального округа. Об этом сообщила администрация округа в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации уточняется, что горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа организована по поручению губернатора региона Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области. «Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982», — указали в посте.

Руководство округа подчеркнуло, что ситуация находится под контролем. Граждан призвали не публиковать снимки с места падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в целях безопасности.

До этого ночью 18 сентября Руденя заявил о пожаре в Торопце из-за падения обломков дрона. На место выехали все экстренные службы, а также руководство ГУ МЧС России по Тверской области.