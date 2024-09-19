Билли Джоэл избавился от особняка во Флориде после скидки в 15 миллионов долларов

NYP: музыкант Билли Джоэл, скинув $15 млн, завершил 6-летние поиски покупателя

Американский певец и музыкант Билли Джоэл спустя шесть лет завершил поиски покупателя для одного из своих особняков. За это время знаменитости пришлось серьезно скинуть цену, пишет издание New York Post (NYP).

Выручка от многострадальной сделки пока не оглашается, но в последнее время объект выставлялся со скидкой в 15 миллионов долларов. Поместье было приобретено в 2015 году за 22,1 миллиона долларов и спустя всего три года вновь появился в продаже. Первоначально свои владения во Флориде Джоэл оценил в 33 миллиона долларов. В 2022 году он поднял цену до почти 65 миллионов, но потом стал стремительно ее снижать. По последним данным, недвижимость продавалась за 49,9 миллиона долларов.

Усадьба в Маналапане занимает 13 350 квадратных футов. Экстерьер особняка исполнен в средиземноморском стиле. На трех его этажах разместилось 9 спален и 11 ванных. Торжественный вид холлу придают кессонные потолки, белая каменная кладка и широкая двойная лестница, обрамленная изящными черными перилами. Фойе украшает хрустальная люстра. В ванной при главной спальне стоит камин, а бар в столовой отделан мрамором. Также будущий владелец дома сможет похвастаться домашним кинозалом и винным погребом. К дому пристроен гараж, рассчитанный на 12 автомобилей. Во дворе обустроен гостевой домик с двумя спальнями и бассейн. Есть здесь и отдельный дом для обслуги. Прямо с участка можно выйти на пляж. Также в распоряжении хозяина — частный причал в лагуне Уэрт.

Джоэл активно покупает и продает элитную недвижимость. Так, квартиру в Вест-Виллидж, Нью-Йорк, он купил в 2005 году за 5,9 миллиона долларов, а продал в 2011 году за 11,6 миллиона долларов. В 2014 году музыкант продал свой особняк на Лонг-Айленде за 19 миллионов долларов и две квартиры в кондоминиуме за 12 миллионов долларов.

В мае 2023-го Джоэл решил избавиться от еще одного своего поместья на Лонг-Айленде. За дом с пятью спальнями, парикмахерской, спа-зоной и комнатой для боулинга шестикратный лауреат «Грэмми» попросил 49 миллионов долларов. В феврале 2024-го легендарный Piano Man выставил на продажу особняк в Палм-Бич за 55 миллионов долларов, а в мае стал владельцем нового — в Нью-Йорке.