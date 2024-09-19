Депутат Рады Безуглая: буду показывать правду западным партнерам о состоянии ВСУ

Критиковавшая командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что после увольнения из парламентского комитета по вопросам обороны будет стремиться показывать правду о состоянии украинской армии западным партнерам. Соответствующий комментарий опубликован в ее Telegram-канале.

«Я буду показывать правду всем: партнерам, всему миру, тем, кто нам помогает, и просить о помощи. Помощь в создании надежного партнера, который не будет сбивать предоставленные самолеты предоставленными [системами] ПВО», — заявил парламентарий.

Безуглая добавила, что в рамках комитета Рады по внешней политике она сделает так, что Киев перестанет благодарить западных партнеров «за каждую подачку» и начнет отличать «реальную помощь от мусора».

Ранее Безуглая заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский на своих постах занимаются преступной деятельностью. По словам парламентария, для существования Украины как государства необходимо заменить Умерова и Сырского на представителей нового поколения.