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13:05, 19 сентября 2024Экономика

Курортное озеро затянулось химической пленкой в российском регионе

Озеро Большое Яровое затянулось химической пленкой в Алтайском крае

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Озеро Большое Яровое затянулось химической пленкой в Алтайском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам местных жителей, проблемы могли случиться из-за утечки на теплоэлектростанции (ТЭЦ). Они отмечают, что пленка на курортном водоеме похожа на масляный след или золу.

Алтайский СК начал доследственную проверку по признакам правонарушения о загрязнении вод. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о возможном нарушении природоохранного законодательства и провести проверку со стороны надзорного органа.

Ранее Замковый пруд в Калининграде решили залить бетоном. Проблемы в водоеме, по словам местных жителей, начались из-за трещины в трубе. Известно, что администрация города разрабатывает смету на гидротехнические работы, которые планируется закончить до конца октября.

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      Мария Черкасова
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