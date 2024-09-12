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19:56, 12 сентября 2024Экономика

В российском городе залили пруд бетоном

В Калининграде залили пруд бетоном

Фото: Shine Nucha / Shutterstock / Fotodom

Пруд в Калининграде решили залить бетоном, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Сообщается, что Замковый пруд обмелел несколько дней назад, а рыба плавала в оставшемся количестве жидкости. Выяснилось, что воду спустили специально. В настоящее время администрация города разрабатывает смету на гидротехнические работы. Первым делом власти собираются восстановить каскады. Работы планируется закончить до конца октября.

Местные жители рассказали, что проблемы возникли из-за трещины в трубе. Сперва рабочие набросали в озеро мешков с песком, это не помогло, затем они решили залить пруд бетоном.

Ранее в городе Волжском неизвестный испражнился на статую Чебурашки, установленную рядом с одной из школ. Власти города ведут поиски нарушителя и сообщили, что подобное происходит уже четвертый раз. Предполагается, что статую оскверняет один и тот же человек.

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      Мария Черкасова
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