Массовые похороны бойцов СВО пройдут в российском городе

В Сургуте похоронят сразу пять участников спецоперации

В Сургуте простятся сразу с пятью участниками специальной военной операции (СВО). О массовых похоронах горожан сообщает издание Muksun.fm.

По меньшей мере один из бойцов служил в отряде «Шторм Z», в который набирают заключенных российских колоний. О его судьбе ничего не было известно с января.

Остальные участники спецоперации проходили службу в других подразделениях Вооруженных сил России. Об их смерти также стало известно в сентябре.

Ранее в Волгоградской области бойца СВО похоронили через два года после смерти – с апреля 2022-го года он числился пропавшим без вести. По словам брата бойца, тот до отправки в новые российские регионы служил в Сирии. На спецоперацию он попал сразу после учений.