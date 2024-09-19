Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 19 сентября 2024Бывший СССР

Политолог оценил перспективы «плана победы» Зеленского

«Взгляд»: вероятность реализации «плана победы» Зеленского крайне мала

Фото: Alina Smutko / Globallookpress.com

Политолог Владимир Скачко в беседе с изданием «Взгляд» оценил перспективы «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт убежден, что вероятность реализации инициативы крайне мала.

По словам Скачко, Киев может рассчитывать лишь на частичное удовлетворение запросов на поставки оружия и финансовой поддержки. Эксперт убежден, что продолжение конфликта для Зеленского является способом удержать власть и сохранить гарантии собственной безопасности. «Он настаивал на войне и будет продолжать это делать, поскольку просто не знает, как еще ему можно оставаться на плаву», — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что анонсированный «план победы» основан на надежде Киева столкнуть НАТО с Москвой, однако Запад не готов к полномасштабному конфликту с Россией. Инициатива Зеленского станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики, считает спикер. Однако вероятность того, что инициативу Киева начнут реализовывать, крайне мала.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что «план победы» Зеленского станет планом беды для украинского народа.

16 сентября Зеленский рассказал, что его план по основным пунктам готов на 90 процентов. По его словам, в документе содержится подробно описанный набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим и поможет приблизиться к урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы удаленно взрывают пейджеры и рации. Могут ли они уничтожить обычные смартфоны россиян?

      Российские ученые разработают новый гамма-детектор для ядерной медицины

      В России ответили на «план победы» Зеленского строчкой из песни Высоцкого

      Глава крымского города покинула свой пост

      Общительный «гусь-обнимусь» нашел место для зимовки

      Женщина пожаловалась на не желающего платить за ЖКХ и ее ипотеку сожителя и получила совет

      Двое россиян решили заработать и организовали нарколабораторию

      Обнаружен механизм старения органов

      Экс-сотрудники Oracle попросили власти РФ не лишать их миллионных премий

      Цены на российскую нефть рухнули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше