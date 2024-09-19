Политолог оценил перспективы «плана победы» Зеленского

«Взгляд»: вероятность реализации «плана победы» Зеленского крайне мала

Политолог Владимир Скачко в беседе с изданием «Взгляд» оценил перспективы «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт убежден, что вероятность реализации инициативы крайне мала.

По словам Скачко, Киев может рассчитывать лишь на частичное удовлетворение запросов на поставки оружия и финансовой поддержки. Эксперт убежден, что продолжение конфликта для Зеленского является способом удержать власть и сохранить гарантии собственной безопасности. «Он настаивал на войне и будет продолжать это делать, поскольку просто не знает, как еще ему можно оставаться на плаву», — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что анонсированный «план победы» основан на надежде Киева столкнуть НАТО с Москвой, однако Запад не готов к полномасштабному конфликту с Россией. Инициатива Зеленского станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики, считает спикер. Однако вероятность того, что инициативу Киева начнут реализовывать, крайне мала.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что «план победы» Зеленского станет планом беды для украинского народа.

16 сентября Зеленский рассказал, что его план по основным пунктам готов на 90 процентов. По его словам, в документе содержится подробно описанный набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим и поможет приблизиться к урегулированию конфликта.