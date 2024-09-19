Посол раскрыл реакцию Франции на слова Путина об ударах ВСУ вглубь России

Посол России Мешков: во Франции серьезно отнеслись к словам Путина по Украине

В политических кругах Франции серьезно отнеслись к словам президента России Владимира Путина об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, которые могут вовлечь НАТО напрямую в конфликт. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков, сообщает РИА Новости.

«В политических кругах, политологи предельно серьезно отнеслись к заявлениям Путина. Конечно, была русофобская группа, которая вновь пыталась навязать тезис о том, что Москва бряцает ядерным оружием, хотя президент об этом даже не говорил. А еще есть такая вредненькая группка, которая утверждает, что "не надо слушать, что говорят русские, будем делать то, что делаем, не учитывая какие-либо красные линии"», — отметил посол.

Мешков также добавил, что, согласно результатам опроса среди французов, тема конфликта России и Украины заняла «где-то шестое или седьмое место» в приоритете внимания населения.

12 сентября Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также президент заявил, что Россия «будет принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».