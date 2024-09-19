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19:48, 19 сентября 2024Россия

Путин исключил иноагентов из кадрового резерва госструктур

Путин подписал указ об исключении иноагентов из кадрового резерва госструктур

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Иностранные агенты будут исключены из кадрового резерва федеральных государственных органов и региональных структур. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ предписывает дополнительный пункт в перечне условий выбывания из кадрового резерва. «Дополнить подпунктом "м" следующего содержания: приобретение гражданином статуса иностранного агента», — говорится в документе.

Помимо того, глава государства указом вернул на федеральный уровень проведение и организацию конкурсов, направленных на включение в кадровый резерв. Эта норма уже действовала ранее, но в марте 2024 года ее отменили.

22 января 2024 года Путин подписал указ о создании в стране федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Новый механизм исключает прием на работу в госсектор иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство, и уклонистов от службы.

ЖЗЛ
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