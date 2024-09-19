СБУ обвинила руководство проектного института в связях с Россией

СБУ обвинила руководство проектного института в Киеве в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудников ведущего научно-исследовательского и проектного института в Киеве в сотрудничестве с Россией. Об этом силовое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По версии СБУ, руководство института якобы помогало России восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы, пострадавшие в результате украинских атак. За это обвиняемые, по информации украинских спецслужб, получили около полумиллиарда гривен (более 1,1 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

В отношении пяти фигурантов было возбуждено дело по статье 111-2 («Пособничество государству-агрессору») Уголовного кодекса Украины. В ходе обысков СБУ изъяла у работников института мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее стало известно об уголовном преследовании архимандрита одного из мужских монастырей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве. Как сообщили в СБУ, священник якобы распространял фейки об общественно-политической ситуации на Украине.