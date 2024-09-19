Харьковская ВГА: Киев пытался выдать удар ВСУ по Харькову за российскую атаку

Киев выдал удар украинской ракеты по парку в Харькове за атаку Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, речь идет об ударе по парку Юрьева, который произошел 31 августа. Чиновник сообщил, что украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты и поразила гражданские объекты в городе.

Удар по парку был представлен как результат попаданий ВС России. Ночью сотрудниками жилищно-коммунальных услуг была закрыта центральная часть парка для ликвидации последствий удара, в ходе чего спешно убирали следы от поражающих элементов украинской зенитной ракеты на детских площадках Евгений Лисняк замглавы Харьковской ВГА

По его словам, украинская сторона сама себя выдала, показав в местном СМИ видео места прилета ракеты — не парк, а станцию метро имени Масельского, где удар нанесли по военному объекту ВСУ.

В июле Украина обвинила Россию в ударе по больнице «Охматдет»

В июле Украина обвинила Россию в ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве. В ночь на 8 июля в столице и по всей территории республики произошли взрывы, по украинским данным, ВС РФ выпустили более 40 ракет.

В Минобороны РФ назвали заявления Киева провокацией и подчеркнули, что Россия не атакует гражданские объекты на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский тогда пообещал на заседании Совбеза ознакомить иностранных коллег с фактами, опровергающими украинскую и западную версии об ударе по Киеву.

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что в больницу в Киеве попала американская ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают больницы в Донбассе.

Американская ракета ПВО Patriot, выпущенная Украиной, попала сегодня утром в киевскую детскую больницу. Конечно, они обвиняют Россию... снова Джексон Хинкл журналист

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов счел заявления ряда западных чиновников об ударе по «Охматдету» антироссийской пропагандой. Дипломат добавил, что США «лицемерно умалчивают», что в гражданскую инфраструктуру попала ракета украинской противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что власти Украины неоднократно списывали подобные случаи на Россию.

ВСУ обвинили в ударе по машине скорой помощи

Глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев обвинил ВСУ в ударе дроном по машине скорой помощи в Харьковской области. В результате атаки водитель получил ранение верхних и нижних конечностей.

Запугивание мирных жителей — это одна из целей украинских вооруженных формирований как на Харьковщине, так и в приграничных регионах России Виталий Ганчев глава Харьковской ВГА

Замглавы ВГА Евгений Лисняк заявил, что на Украине больницы стали отказывать в помощи мирным жителям из-за солдат ВСУ. По его словам, в районную больницу в Золочеве доставляют раненых военнослужащих украинской армии, перед тем как отправить их в военный госпиталь Харькова.

Примечательно то, что в указанном медицинском учреждении находятся гражданские лица, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, а администрация больницы уделяет внимание исключительно военным, что вынуждает мирных граждан долгий промежуток времени оставаться без оказания медицинских услуг Евгений Лисняк замглавы Харьковской ВГА

Чиновник добавил, что из-за ненадлежащего и несвоевременного оказания скорой медицинской помощи уже были жертвы среди гражданских. Он подчеркнул, что из-за этого среди жителей «повышается градус социального напряжения и неуважение к военнослужащим».