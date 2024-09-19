Тетрадь с изображением курского губернатора и призывом молиться оказалась поддельной

Тетрадь с фото губернатора Смирнова и призывом молиться оказалась поддельной

Распространившееся в сети сообщение о том, что жителям Курской области выдают тетради с изображением главы региона и слоганом «Учись! Молись! Развивайся!», оказалось недостоверным, на него отреагировали власти.

К постам прикреплялось фото тетради, на обложке которой изображен губернатор Алексей Смирнов на фоне триколора и герба Курской области. Отмечалось, что канцелярию выдали переселенцам из Суджанского района.

Тетрадь, очевидно, является поддельной — она выполнена в единственном экземпляре для тиражирования фейка, к тому же с ошибкой. На ней запечатлен герб, который официальные органы Курской области уже несколько лет не используют. На обновленном гербе обрамление из дубовых листьев расширяется ближе к нижней части символа, на старой же версии — сделано параллельно.

В паблике «Курский край» во «ВКонтакте», где появилось сообщение о спорных тетрадях, пользователи принялись писать, что не стоит доверять страницам, созданным пару дней назад. Действительно, аккаунт, который выложил пост про тетради, выглядит фейковым.

Правительство Курской области также подтвердило, что информация о том, что школьникам выдают тетради с изображением главы региона, является недостоверной.

Ранее уже распространялись связанные с главой Курской области фейки. Сообщалось, в частности, что Смирнов якобы на видео заявил об успехах Вооруженных сил Украины. Видеоряд оказался подделкой — на него наложили другую звуковую дорожку.

Сообщение о том, что переселенцам из Суджи выдают тетради с надписью «Учись! Молись! Развивайся!», не получило широкого распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

