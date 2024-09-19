В российском регионе ввели штрафы за публикацию кадров с украинскими дронами

В Калужской области ввели штрафы за публикацию кадров с украинскими дронами

В Калужской области ввели штрафы за публикацию в СМИ и соцсетях информации, фото и видео с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. В том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях», — написал чиновник.

Он напомнил, что подобные запреты уже приняли власти нескольких регионов России. Шапша также добавил, что информацию о БПЛА противника следует отправлять правоохранительным органам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил внести изменения в российское законодательство и наказывать тех, кто публикует фото и видео военных объектов. «Считаю, что те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел», — пояснил он.