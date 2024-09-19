Полковник Макгрегор: атака на Курскую область стала катастрофическим провалом

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стала катастрофическим провалом, признал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Украина практически прекратила свое существование как страна, и если вы посмотрите на операцию в Курской области, то поймете, что это катастрофический провал», — сказал он.

По его словам, украинские войска потеряли в Курской области большое количество танков и других вооружений.

Ранее турецкий политический аналитик Йигит Санер заявил, что нападение на Курскую область обернется для ВСУ бумерангом. Он добавил, что сейчас российские военные решительно наступают.