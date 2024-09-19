Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 19 сентября 2024Мир

Во Франции назвали новых глав Минобороны и МИД

BFMTV: Лекорню сохранит пост главы Минобороны Франции
Себастьен Лекорню

Себастьен Лекорню. Фото: Johanna Geron / Reuters

Себастьян Лекорню сохранит пост главы Минобороны Франции в новом правительстве. Об этом сообщает BFMTV.

Также источники телеканала заявили, что Жан-Ноэль Барро, который занимал в МИД должность министра — делегата по делам Европы, может занять пост министра иностранных дел.

Ожидается, что премьер-министр страны Мишель Барнье предложит список из 38 кандидатов на правительственные должности президенту Эммануэлю Макрону в четверг вечером.

Ранее стало известно, что Барнье уйдет в отставку, если не сможет по итогу встречи с представителями политических партий сформировать новое правительство. Уточняется, что новому главе французского правительства мешает Макрон, который вмешивается в процесс формирования кабмина.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе призвали разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России. В Москве предупреждают о риске третьей мировой

      Россиян предупредили о связанных с продажей iPhone мошенничествах

      В США предупредили Зеленского о мести ВСУ

      Самый популярный блогер вновь угодил в скандал. На него подали в суд из-за сексуальных домогательств на съемках его шоу

      Армия Израиля атаковала пусковые установки и объекты «Хезболлы»

      Индия начнет создание околоземной орбитальной станции

      Во Франции назвали новых глав Минобороны и МИД

      Первая в истории страна полностью избавилась от проказы

      Власти прокомментировали сообщения о нехватке меда в России

      Востоковед назвал возможный сценарий развития отношений между Израилем и Ливаном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше