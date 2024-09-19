Во Франции назвали новых глав Минобороны и МИД

BFMTV: Лекорню сохранит пост главы Минобороны Франции

Себастьян Лекорню сохранит пост главы Минобороны Франции в новом правительстве. Об этом сообщает BFMTV.

Также источники телеканала заявили, что Жан-Ноэль Барро, который занимал в МИД должность министра — делегата по делам Европы, может занять пост министра иностранных дел.

Ожидается, что премьер-министр страны Мишель Барнье предложит список из 38 кандидатов на правительственные должности президенту Эммануэлю Макрону в четверг вечером.

Ранее стало известно, что Барнье уйдет в отставку, если не сможет по итогу встречи с представителями политических партий сформировать новое правительство. Уточняется, что новому главе французского правительства мешает Макрон, который вмешивается в процесс формирования кабмина.