«Словно говорят: "Как вы, чернь? Сожрете все"». Известную актрису возмутило возвращение Познера в эфир Первого канала

Яна Поплавская раскритиковала решение вернуть Владимира Познера на Первый канал

Известная советская и российская актриса, общественный деятель Яна Поплавская раскритиковала возвращение телеведущего Владимира Познера в эфир Первого канала. Она напомнила, что журналист покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Возвращение Познера в эфир одного из самых популярных телеканалов страны, по ее мнению, показывает реальное отношение к российскому зрителю.

Решение принимает не Познер. Он автор. Решение принимает продюсер Первого канала. У меня вопрос: речь идет о государственном канале или частном? Если он частный, то почему на первой кнопке? Нельзя одновременно креститься и пятую точку показывать Яна Поплавская актриса

Артистка назвала такое решение Первого канала «провокацией» и «издевательством над людьми». «Они словно говорят: "Как вы там, чернь? Мы за вас принимаем решения. Сожрете все"», — возмутилась звезда кино.

Фото: Belkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Поплавская считает, что каналу следовало повременить с возвращением Познера в эфир

По мнению Поплавской, Первому каналу следовало подождать окончания СВО, прежде чем предлагать Познеру работу. В сложившейся ситуации, по ее словам, такое решение вызовет в людях только негативные эмоции.

«На фоне курской битвы Первый канал, кроме [трансляции] информационных программ, живет будто во вневременной повестке», — заключила она.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ранее стало известно о предстоящем выходе на Первом канале фильма Познера

Накануне Познер сообщил, что в эфире Первого канала покажут его фильм под названием «Турецкая тетрадь». При этом свое возвращение на телеканал он назвал преувеличением.

Приблизительно полтора года тому назад я предложил Первому каналу съемки документального фильма о Турции, и Первому каналу стало как будто интересно. Мы снимали этот фильм. Сдали его совсем недавно Владимир Познер телеведущий

Журналист уточнил, что пока не до конца получил подтверждение того, что картина выйдет в эфир, но переговоры идут к этому.

В Кремле Познера назвали убежденным патриотом

Недавно Познер дал большое интервью Forbes. Это была его первая продолжительная беседа со СМИ после начала спецоперации. В нем он рассказал, что ему предлагали работу на Западе, однако потенциальные работодатели требовали от него говорить о российском президенте Владимире Путина, из-за чего журналист был вынужден отказаться от предложения.

После выхода данной беседы в СМИ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Познера убежденным патриотом. «Это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией», — высказался о телеведущем Песков, добавив, что Познер остается таковым, несмотря на критику происходящего в России.