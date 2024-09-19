Возвращение Познера в эфир Первого канала подвергли критике

Яна Поплавская раскритиковала решение вернуть Познера в эфир Первого канала

Яна Поплавская назвала провокацией возвращение Владимира Познера в эфир Первого канала. Об этом актриса рассказала изданию «Абзац».

По мнению Поплавской, такое решение говорит об отношении руководства Первого канала к стране и зрителю.

«Я воспринимаю это как провокацию и издевательство. Они словно говорят: "Как вы там, чернь? Мы за вас принимаем решения. Сожрете все". Можно было подождать до окончания СВО, чтобы не вызывать в людях волну ненависти», — заявила Поплавская.

Ранее стало известно, что в эфире Первого канала выйдет фильм Владимира Познера о Турции под названием «Турецкая тетрадь».