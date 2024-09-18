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17:12, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Познер прокомментировал сообщения о возвращении на Первый канал

Владимир Познер назвал преувеличением сообщения о возвращении на Первый канал

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известный советский и российский журналист Владимир Познер назвал преувеличением сообщения о возвращении на Первый канал. Формат сотрудничества с телеканалом он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«Это и правда, и неправда. Приблизительно полтора года тому назад я предложил Первому каналу съемки документального фильма о Турции, и Первому каналу стало как будто интересно. Мы снимали этот фильм, он называется "Турецкая тетрадь". Сдали его совсем недавно на Первый канал, и вроде бы они собираются его показывать. Я еще окончательного подтверждения этого не получал, но, по крайней мере, отрицательного результата тоже нет», — сказал журналист.

Сказать, что я этим возвращаюсь на Первый канал — это некоторое преувеличение. Но если они покажут этот фильм, значит, я появлюсь на нем

Владимир Познер журналист

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что телеведущий Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала» с новым проектом, который называется «Турецкая тетрадь».

До этого журналист исключал вероятность возвращения на телеканал. «Это очень тяжелый вопрос на самом деле. Я мечтаю, чтобы это произошло, но не думаю, что это произойдет», — говорил он в интервью.

В марте 2022 года телеведущий рассказал, почему его авторская программа «Познер» исчезла из сетки вещания Первого канала. По словам журналиста, причиной выступил тот факт, что канал после начала спецоперации на Украине стал информационным и отказался от развлекательных передач.

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      Екатерина Смирная
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