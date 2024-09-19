Захарова назвала высказывания Пашиняна об ОДКБ противоречащими здравому смыслу

Захарова: заявления Пашиняна об ОДКБ противоречат здравому смыслу

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе республике со стороны ОДКБ противоречащими здравому смыслу, передает ТАСС.

«Мне кажется, они [заявления] противоречат здравому смыслу и реальности. Потому что если что-то тебе "угрожает", тем более национальной безопасности, тогда какой смысл говорить о том, что они [Армения] там [в ОДКБ] еще остаются», — заявила Захарова.

По ее словам, продолжающееся членство Армении в ОДКБ говорит о том, что республика видит в этом какую-то целесообразность.