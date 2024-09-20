Россиянин потратил 100 рублей и выиграл 17 миллионов

Житель Свердловской области выиграл 17 миллионов рублей в лотерею

Житель Свердловской области купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл 17 миллионов. Об этом сообщает Ura.ru.

Приз был разыгран 20 сентября. Как рассказал организатор розыгрыша, победитель пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем, возможно, он еще не подозревает о своем везении. О нем известно лишь то, что россиянин купил билет за 100 рублей.

Ранее сообщалось, что житель Костромы выиграл в лотерею пять миллионов рублей благодаря вере в несчастливое число. По его словам, он по совету друга купил сразу десять лотерейных билетов: половину заполнил сам, в другой поставил числа наугад. Счастливым оказался один из первых билетов.