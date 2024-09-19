Россиянин выиграл в лотерею благодаря несчастливому числу

Костромич выиграл пять миллионов в лотерею благодаря несчастливому числу 13

Житель Костромы выиграл в лотерею пять миллионов рублей благодаря вере в несчастливое число. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Россиянин на условиях анонимности поделился историей везения и рассказал, на что собирается потратить выигрыш. По его словам, он по совету друга купил сразу десять лотерейных билетов: половину заполнил сам, в другой поставил числа наугад.

Он обратил внимание, что счастливым оказался один из первых билетов. «Я всегда ставлю на свои счастливые числа — 22, 8, 13. Цифра 8 — это день моего рождения», — пояснил он. Что касается числа 13, добавил костромич, то для него оно является особенным, несмотря на то что считается несчастливым.

Счастливчик, чье хобби — ремонт мототехники, добавил, что планирует на. выигранные деньги купить мотоцикл Honda VFR 1200 и автомобиль.

Ранее житель Самарской области сыграл в лотерею с закрытыми глазами и сказочно разбогател. Ему посчастливилось сорвать куш в размере более 56 миллионов рублей. До этого стало известно, что пенсионер из Тульской области, покупающий лотерейные билеты со времен СССР, выиграл 50 миллионов рублей.