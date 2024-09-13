Россиянин сыграл в лотерею с закрытыми глазами и сказочно разбогател

Юрист из Самарской области с закрытыми глазами выиграл 56 миллионов рублей

Житель Самарской области сыграл в лотерею с закрытыми глазами и сказочно разбогател. Об этом сообщает РИА Новости.

Юристу Сергею посчастливилось сорвать куш в размере более 56 миллионов рублей. «Сергей может с гордостью назвать себя одним из самых везучих жителей региона, ведь этот выигрыш стал рекордным для Самарской области за 2024 год», — говорится в сообщении.

Мужчина стал победителем суперприза в размере 56,1 миллиона рублей, а также отметил дополнительные числа в билете, благодаря чем ему выигрыш увеличился на 1,2 миллиона. Семья россиянина приобретала лотерейные билеты с момента выхода фильма Леонида Гайдая «Спортлото-82». Сергей рассказал, что купил счастливый билет перед сном, лежа в кровати. При этом в тот день он очень сильно устал. «Можно сказать, уже с закрытыми глазами выбрал числовую комбинацию, оплатил билет и заснул», — признался он.

Выигранные средства самаровец решил отложить на будущее дочери, недавно поступившей в университет, а также потратить на подарок супруге. Также семья допускает покупку нового автомобиля и семейное путешествие на Дальний Восток.

Ранее. сообщалось, что пенсионер из Тульской области, покупающий лотерейные билеты со времен СССР, выиграл 50 миллионов рублей. До этого стало известно, что житель Челябинской области Вячеслав во второй раз за год сорвал куш в лотерею. Первый триумфальный выигрыш россиянин забрал в феврале 2023 года. Тогда удача улыбнулась Вячеславу в размере 41,8 миллиона рублей.